Tien dagen literaire festival Archipel in stadskern JVS

29 maart 2019

16u47 0 Sint-Niklaas De komende tien dagen vindt het literaire festival Archipel plaats. Op elf locaties in Sint-Niklaas knetteren de letteren, van zaterdag 30 maart tot en met zondag 7 april.

Archipel bestaat intussen twintig jaar in Sint-Niklaas. Opnieuw hebben het cultuurcentrum en de bib een gevarieerd programma samengesteld, in samenwerking met een hele reeks partners.

Zaterdag bijt kunstenplatform Warp de spits af, met drie bijzondere lezingen. Om 11 uur stelt Johan De Vos er zijn nieuwe boek ‘Charleroi, het is altijd iets’ voor. Om 14 uur geeft Els Snick, hoogleraar aan de UGent, een inkijk in de correspondentie tussen de Joodse schrijvers Stefan Zweig en Joseph Roth. Om 16 uur geeft Eric Rinckhout een lezing over het indrukwekkende oeuvre van de jonggestorven schilderes Ilse D’Hollander (Sint-Niklaas, 1968-1997).

Zaterdagavond is er in het Masereelhuis al de 30ste ‘Nacht van de B(r)oze Dichters’, waarbij meer dan twintig dichters uit eigen werk voorlezen, met een maatschappijkritische invalshoek.

Op zondag 31 maart is filosoof en jongerenwerker Bleri Lleshi te gast in het museum SteM, voor een uiteenzetting over ‘De Kracht van Hoop’, om 10.30 uur. Om 12 uur staat de nieuwe roman van Gaea Schoeters centraal, ‘Zonder titel #1', bij Warp. ‘s Middags van 15 tot 17 uur zet Standaard Boekhandel de deuren open en zijn er een aantal auteurs te gast.

Opmerkelijk is het initiatief ‘Snoek, forel en koolvis’, een muzikaal-literaire pastiche van Herman Cole in het Sinbad, maandag 1 april vanaf 20 uur, met Catherine De Block aan het accordeon. Andere fijne momenten tijdens de week worden ‘Leonardo Literair’ met Patrick Lateur (dinsdag 2 april, 20 uur, bib), Chris De Stoop met zijn boek ‘Wanneer het water breekt’ (donderdag, 20 uur, Welzijnshuis) en Tine Van Der Eecken met ‘Traverse’ (vrijdag, 20 uur, bib).

Op zondag 7 april sluit Archipel af met de uitreiking van de Paul Snoekprijs in de Foyer.

Alle info: www.ccsint-niklaas.be, www.sint-niklaas.bibliotheek.be.