Tien bestuurders onder invloed betrapt Kristof Pieters

04 december 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft de resultaten bekendgemaakt van een alcoholcontrole die ze afgelopen weekend uitvoerde. In de nacht van zondag op maandag hield de politie Sint-Niklaas alcoholcontroles op verschillende locaties. De politie zette in totaal 294 bestuurders aan de kant. Tien bestuurders (3,4%) hadden te diep in het glas gekeken. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 uren afgeven. Twee andere bestuurders waren hun rijbewijs kwijt voor 6 uren. De politie stelde nog twee processen-verbaal op voor rijden met een vervallen keuringsbewijs en stelde tijdens de alcoholcontrole vast dat één van de gecontroleerde bestuurders rondreed zonder houder te zijn van een rijbewijs. Tijdens deze controle negeerde een bestuurder ook het politiebevel om te stoppen en reed door. De politie kon verderop het voertuig onderscheppen. De bestuurder bleek dronken te rijden. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.