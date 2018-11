Thomas More-hogeschool komt naar Sint-Niklaas JVS

20 november 2018

22u15 0 Sint-Niklaas De hogeschool Thomas More, met zo’n 15.000 studenten de grootste hogeschool in de provincie Antwerpen, start vanaf september 2019 ook met een opleiding in Sint-Niklaas.

Vanaf het academiejaar 2019-2020 breidt de Thomas More-hogeschool haar onderwijsaanbod uit met niet minder dan vijftien graduaatsopleidingen. Deze tweejarige en sterk praktijkgerichte opleidingen vervangen de HBO5-opleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs. De Thomas More-hogeschool zal ook een lesplaats hebben in Sint-Niklaas, in de lokalen van de Broederschool.

Thomas More komt met de opleiding graduaat Boekhouden naar Sint-Niklaas. Er wordt heel praktisch en beroepsgericht les gegeven. Bovendien kan je nadien in maximum 1,5 jaar extra avondonderwijs (2 avonden per week) je graduaatsdiploma upgraden naar het bachelordiploma Bedrijfsmanagement (Accountancy & Fiscaliteit). Intussen kunnen studenten overdag alvast aan de slag in de sector. Zo behalen ze in 3,5 jaar als Thomas More­-student een bachelordiploma dat heel gegeerd is op de arbeidsmarkt. “Een graduaatsstudent is voortaan een volwaardig student hoger onderwijs. Wie afstudeert, krijgt een hoger onderwijsdiploma en werk is verzekerd. Door de hervorming sluiten de opleidingen bovendien nauwer aan bij een aantal verwante bacheloropleidingen. Met een graduaatsdiploma op zak kan een student vlot doorstromen naar een bacheloropleiding”, klinkt het bij de Thomas More-hogeschool. Meer info: de Thomas More-opleiding in Sint-Niklaas.