The Maxx houdt reünie in The Attic Kristof Pieters

09 november 2018

17u11 25 Sint-Niklaas Onder het motto ‘alles komt terug’ organiseert de legendarische afterclub Maxx uit Haasdonk zaterdag 10 november een reünieparty in The Attic, de bovenzaal van de vroegere BBC. “De feestvierders van toen zijn intussen allemaal brave veertigers geworden, meestal met een gezin, maar ook zij willen af en toe nog wel eens uit de band springen”, zegt DJ Dave.

The Maxx is net als BBC een icoon. De afterclub was gevestigd in een kelderverdieping aan de Gentseweg en werd uitgebaat door Cliff Claes. De zaak had een behoorlijke reputatie, want er werd nog stevig verder gefeest als alle andere discotheken al de deuren hadden gesloten. In 2002 viel het doek en werd de dancing verder gezet als Creamm. Intussen is er een casino gevestigd in het gebouw.

David Waterschoot, alias DJ Dave, was er net als Cliff Claes bij vanaf het prille begin in 1998. “Afgelopen zomer hebben we in The Lakehouse een reüniefeest georganiseerd en dat sloeg in als een bom”, vertelt hij. “Mensen vroegen naar een vervolg en toen we hoorden dat BBC de deuren zou heropenen zijn we met Walter Vermeulen rond de tafel gaan zitten. De bedoeling is om de paar maand een retro-avond te organiseren.”

De wilde jaren van The Maxx zijn intussen wel voorbij. Het cliënteel van toen zijn intussen allemaal veertigers, de meeste met een gezin. “Maar ook wij gaan graag nog eens op stap”, lacht Dave. “Als veertiger heb je weinig keuze. Je kan eens gaan eten met vrienden, maar uitgaan is er niet meer bij. We zijn van een andere generatie en hebben geen behoefte om te dansen op een plaat van Barry White. Wij willen de muziek van uit onze jonge jaren die toen in de afterclubs werd gedraaid.”

De reüniefeesten van The Maxx vinden plaats in The Attic, de vroegere vip-zaal van BBC. “Grote verbouwingswerken waren hier niet nodig, want eigenlijk was bijna alles nog in prima staat”, vervolgt Dave. Hij zal zelf achter de draaitafel staan net als DJ Alex en DJ Younes.

Iedereen is welkom op zaterdag 10 november. De deuren gaan open om 22 uur en sluiten om 6 uur ’s ochtends.

https://www.facebook.com/events/559506741151242/