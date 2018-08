Teyrrasfolk in 't Ey 16 augustus 2018

Nog tot en met zondag 19 augustus vindt in muziekclub 't Ey, in de Koutermolenstraat in Belsele, 'Teyrrasfolk' plaats. Dat is het gratis folkzomerterras van de club, met dagelijks fijne live-optredens van folk- en wereldmuziekgroepen. Vandaag en morgen beginnen de optredens om 19.30 uur. Zaterdag is dat vanaf 16 uur en zondag vanaf 11 uur. Meer informatie op www.tey.be. (JVS)