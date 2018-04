Terrasverwarming vat vuur 21 april 2018

Donderdagavond moesten de brandweer en de politie tussenkomen bij een brand in een woning in de Raapstraat in Sint-Niklaas. Een elektrische terrasverwarming had de zonnewering vuur doen vatten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden de bewoners het vuur reeds gedoofd. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. (PKM)