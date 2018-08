Terras, wijntje en... Tiens, hier wordt gefietst? WELLICHT LAATSTE NA-TOURCRITERIUM IN SINT-NIKLAAS DOOR GEBREK AAN INTERESSE JORIS VERGAUWEN

02 augustus 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Overvolle terrassen in het Sint-Niklase stadscentrum, waar gisterenavond wellicht het laatste na-Tourcriterium plaatsvond. Greg Van Avermaet, Yves Lampaert, Sonny Colbrelli en Oliver Naesen reden zich in het zweet, het publiek genoot vooral van de prachtige zomerse avond.

Een heerlijke zomeravond was het gisteren in Sint-Niklaas. Veel mensen genoten van een glas op één van de terrassen rond de Grote Markt. En o ja, er reden ook nog wat renners rondjes door het stadscentrum. Maar dat leek maar bijzaak. Veel liever hielden de mensen gisterenavond hun plekje op één van de terrassen vast, dan een plekje te bemachtigen langs het parcours van het na-Tourcriterium. Niet dat dát een opgave had geweest, want er was een zee van ruimte om naar de voorbijzoevende renners te kijken. Blikvanger was streekrenner Greg Van Avermaet, net als vorig jaar. Deze keer kreeg hij het gezelschap van Belgisch kampioen Yves Lampaert, de Italiaan Sonny Colbrelli en Oliver Naesen. Niet meteen namen waar de grote massa voor buiten komt of het caféterras voor verlaat, zo bleek. En alleen de échte koerskenners wisten gisteren wie dat handvol andere bekendere renners was, met namen als Jasper De Buyst, Tim Declercq, Edward Theuns of Dimitri Claeys.





Het wordt voor organisatoren van na-Tourcriteriums steeds moeilijker om grote namen te strikken. In Sint-Niklaas was het al kiezen tussen of Greg Van Avermaet of Peter Sagan, allebei is onmogelijk geworden. "De prijzen swingen de pan uit", klinkt het al langer bij organisatoren van de Vlaamse na-Tourcriteriums.





Echte wielerkoers

In Sint-Niklaas was dit na-Tourcriterium de laatste editie van het lopende contract tussen de stad en Golazo. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA), zelf een grote wielerliefhebber, gaf eerder al aan dat het na de gemeenteraadsverkiezingen aan het volgende stadsbestuur is om een keuze te maken: ofwel verder gaan met de na-Tourcriteriums, ofwel een echte wielerkoers in de armen sluiten. Het lijkt er eerder op dat Sint-Niklaas na negen na-Tourcriteriums wel liever eens een andere koers gaat varen. "Als het toch zo moeilijk wordt om de échte vedetten aan de start te krijgen, dringt de vraag om hiermee door te gaan zich natuurlijk heel nadrukkelijk op", klinkt het.





G-wielrenners

Maar uiteraard waren er bij het na-Tourcriterium ook nog héél wat blije gezichten in het publiek, bij grote en minder grote wielerfans. "Voor ons is het gewoon een gezellig avondje. We zetten alle ramen open, schenken een lekker glas wijn uit en genieten van de sfeer. Welke renners we kennen? Van Avermaet, die rijdt hier toch rond hé?", klonk het bij Sigrid en Marianne vanuit de hoogte langs het parcours. En nog misschien het mooist, nog vóór al die 'bekende' namen van start gingen, was er het Oost-Vlaams na-Tourcriterium voor G-wielrenners, dus voor héél moedige renners met een beperking, én kregen ook patiënten in revalidatie bij AZ Nikolaas de kans om zich even een wielerheld te voelen.