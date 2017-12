Terrarium zet bovenverdieping in brand 02u29 0 Foto PKM De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar de rookontwikkeling op de bovenverdieping was groot.

De brandweer van de posten Sint-Niklaas en Waasmunster zijn gisterenmiddag iets voor 12 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Hooimanstraat in Sinaai. Bij aankomst van de brandweer was er een zeer hevige rookontwikkeling op de bovenverdieping. De brand zelf was snel onder controle, maar er was toch heel wat schade aan de bovenverdieping van de woning. De bewoner was aan het klussen aan een terrarium met een brandertje toen isolatiemateriaal vuur vatte. Dat gaf een grote rookontwikkeling. Er is dus vooral roetschade. De bewoner zelf raakte niet gewond. (PKM)