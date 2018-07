Televisietoestel weg 24 juli 2018

02u38 0

De politie van Sint-Niklaas kreeg zondagmiddag rond 14.45 uur de melding van een inbraak in een appartement in de Prins Albertstraat. Onbekenden ging er aan de haal met een televisietoestel, een soundbar en een mini-iPad.





Rond 18 uur kwam er ook melding van een inbraak in een woning in de Arnhoutstraat. Bij thuiskomst stelde de bewoonster vast dat er werd ingebroken. De verdachten doorzochten de woning, maar namen op het eerste zicht niks mee. (PKM)