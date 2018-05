Tegen geparkeerde wagen 22 mei 2018

Een 28-jarige vrouw uit Sint-Gillis-Waas is zaterdag rond 21 uur tegen een geparkeerde auto geknald in de Weynstraat in Sint-Niklaas. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte olie en brandstof op te kuisen van de rijbaan. (PKM)