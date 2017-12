Technofestival voor goede doelen op De Ster 02u29 0

Op recreatiedomein De Ster vindt in 2018 een nieuw festival plaats. Dat wordt 'Techno For Humanity' en vindt plaats op zondag 15 april, van 11 tot 23 uur. De organisatie is in handen van eventorganisator Labyrinth Club. Het technofestival wordt het eerste outdoorfestival in ons land dat zijn opbrengsten volledig aan het goede doel schenkt. En daarvoor kan het rekenen op een reeks mooie namen uit de technowereld, waaronder Darren Emerson, Amelie Lens, Danny Howells en Dave Seaman. Het festival krijgt drie podia, waaronder ook één podium van het Sint-Niklase Krankenhaus. De goede doelen zijn 'Animal Rights BeNeLux', 'Last Night A Dj Saved My Life' en 'Mobile School', maar de organisatie kondigt aan nog meerdere doelen te steunen. "Iedere artiest komt gratis spelen om op hun beurt iets bij te dragen in dit verhaal. We gaan in samenwerking met Green Events ook ons steentje bijdragen op vlak van duurzaamheid", klinkt het bij de organisatie, die dit festival op De Ster wil laten uitgroeien tot een meerdaags event. De ticketverkoop start op 4 januari. Info: www.technoforhumanity.com. (JVS)