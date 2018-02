Taverne 't Bos ontruimd na schouwbrand 06 februari 2018

Het bekende restaurant en taverne 't Bos aan de Vossekotstraat in Sint-Niklaas moest zondagavond even ontruimd worden nadat er een sterke rookontwikkeling was vastgesteld. De oorzaak lag bij een schouwbrand aan de open haard. Zo'n 25 aanwezige klanten moesten de zaak verlaten. Niemand raakte gewond. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle. De open haard werd gedoofd en de schouw grondig gereinigd. Omdat er heel wat rook in de zaak hing, werd er een overdrukventilator aan de deur gezet om de rook buiten te blazen. Na een klein half uurtje was de situatie weer veilig en konden de geëvacueerde klanten weer naar binnen. (PKM)