Talentenmarkt matcht 56 werkzoekenden aan 14 bedrijven JVS

08 november 2018

13u30 0 Sint-Niklaas 56 werkzoekenden hebben uitzicht op werk bij 14 bedrijven. Zij vonden elkaar woensdag op de eerste editie van de Welt-Talentenmarkt in hotel Serwir in Sint-Niklaas, een organisatie van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Met de Welt-Talentenmarkt hebben Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de stad Sint-Niklaas voor het eerst samengewerkt om werkzoekenden aan de hand van hun talent te koppelen aan bedrijven met passende openstaande vacatures. Daarmee hebben meteen 56 werkzoekenden uitzicht op werk gekregen, bij veertien uiteenlopende bedrijven.

Deze talentenmarkt past binnen Voka’s traject Welt, wat staat voor ‘werkervarings- en leertrajecten’. In samenwerking met arbeidsbemiddelaars wil de werkgeversorganisatie daarbij talentvolle werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen aan de hand van werkplekleren en doorgedreven begeleiding. De voorbije twee jaar namen in de regio Antwerpen-Waasland al meer dan 100 bedrijven aan het Welt-traject deel.

“Uniek concept”

“We hebben dit bewust geen jobbeurs genoemd, maar wel een talentenmarkt. Werkzoekende kandidaten zijn vooraf zorgvuldig gescreend en gematcht met de bedrijven. Dat zorgde voor heel gerichte gesprekken. Dit is een uniek concept”, stelt Pieter Leuridan, manager Arbeidsmarkt bij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De 56 werkzoekenden krijgen nu vervolggesprekken bij één of meerdere bedrijven en hebben uitzicht op een stage of een interim. “Eén van de aanwezige werkzoekenden ging zelfs naar huis met een onmiddellijke jobaanbieding.”

Schepen van Economie Carl Hanssens (N-VA) is tevreden over dit initiatief. “Ook in onze regio schreeuwen de bedrijven om gemotiveerde kandidaten. Via dit soort initiatieven hopen we als stad een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het arbeidsmarktprobleem.”