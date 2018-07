Tafelen bij live-muziek in Café Congé 05 juli 2018

Waar? Op de speelplaats van Forum Da Vinci aan de Parklaan in Sint-Niklaas, met parkeerruimte op de schoolparking in de Parklaan of op de parking van Sinbad.





Wanneer? Een hele zomer open, tot en met 26 augustus. Geen sluitingsdagen, zeven dagen op zeven van 11 tot 23 uur (zaterdag en zondag vanaf 12 uur open).





Waarom naar daar? Veel ruimte, rust en groen, met speelplekjes én animatie voor kinderen, een hapjesbar, de mogelijkheid om te tafelen (plaats voor 240 man), live-muziek op zondagmiddag en het voetbal van de Rode Duivels op groot scherm.





Inkom: gratis.





Drankprijzen? Daiquiri en mojito: 8 euro, een pintje: 2,40 euro. (JVS)