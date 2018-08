Syntra investeert fors in bakkersatelier 30 augustus 2018

De opleidingsorganisatie Syntra Midden-Vlaanderen heeft op de campus in Sint-Niklaas fors geïnvesteerd in het bakkersatelier. Cursisten kunnen vanaf september met nieuw, hedendaags materiaal aan de slag om de job van bakker onder de knie te krijgen. Met een totaalbudget van ruim 200.000 euro investeerde Syntra in een vernieuwde broodafdeling met grote vloeroven en remrijskast. Ook de patisserieafdeling kreeg een hele reeks vernieuwingen. Binnenkort kunnen de cursisten die voor een praktijkgerichte bakkersopleiding kiezen er aan de slag met een nieuwe oven, chocoladewiel- en ijsbereidingsmachines. Wekelijks zullen ongeveer 170 cursisten de weg vinden naar één van de bakateliers. De cursisten in dagopleiding besteden minstens 60 procent van de opleidingstijd op de werkvloer. Daarnaast kunnen ook volwassenen in avondonderwijs een meerjarige opleiding brood- en banketbakker volgen waar ze door professionals klaargestoomd worden voor de bakkerstiel. (JVS)