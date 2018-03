Syndicus vraagt 10.000 euro schadevergoeding na reeks verwijten 07 maart 2018

02u42 0 Sint-Niklaas Onophoudelijke verwijten en beledigen aan de syndicus van een flatgebouw in de Plezantstraat in Sint-Niklaas heeft Eddy V. voor de Dendermondse rechter gebracht. Hij staat terecht wegens laster en eerroof. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 10.000 euro.

Meer dan driehonderd pamfletten stuurde Eddy V. rond bij de bewoners van Residentie Boudelo om syndicus A. een bedrieger te noemen. De beklaagde had het over witteboordcriminaliteit, samenzweringen en criminele activiteiten. V. was niet te spreken over de toestand in het flatgebouw waar hij woonde en zo ontstond de ruzie met de syndicus. De jarenlange scheldtirade begon al in 2005 toen de man lid werd van de raad voor mede-eigendommen. De situatie escaleerde en V. werd in 2012 door zijn medebewoners uit de raad gestemd. Dat was het startschot voor de man om de verwijten van de syndicus nog op te drijven.





Die diende een klacht in. Dat bracht Eddy V. nu voor de rechter. "De syndicus is jarenlang beledigd", schetste diens advocaat. "Meermaals werd gevraagd daarmee te stoppen. Maar de brieven en mails met verwijten en verdachtmakingen bleven komen. Gezien de omvang en de jarenlange duur van de beledigingen lijkt ons een schadevergoeding van 10.000 euro redelijk."





V. had zo zijn eigen uitleg voor de harde taal. "Het was alleen maar de bedoeling geen saaie teksten te schrijven, maar die op te fleuren", legde de advocaat van V., Alain Legat uit. "Mijn cliënt beseft nu wel dat hij over de schreef ging en excuseert zich."





De rechter velt een vonnis op 27 maart. (DND)