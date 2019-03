SVK opnieuw voor rechter: “Eindelijk verantwoording afleggen voor massa inbreuken asbeststortplaats” JVS

22 maart 2019

17u52 0 Sint-Niklaas Eind april moet SVK-directeur Walter V. zich verantwoorden voor de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. Deze keer wordt hij gedagvaard voor inbreuken tegen de milieuwetgeving bij het beheer van de veelbesproken asbeststortplaats in Sint-Niklaas. Vorig jaar werd SVK al veroordeeld voor inbreuken tegen de arbeidswetgeving, voor het blootstellen van werknemers aan asbestvezels. PVDA stelt voor dat de stad Sint-Niklaas zich burgerlijke partij stelt én dat er een opvolgingscommissie met alle betrokken partijen wordt opgericht.

Vorig jaar al kregen de zaakvoerder en het bedrijf SVK een geldboete opgelegd in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Werknemers werden volgens de arbeidsauditeur blootgesteld aan asbestvezels, door onvoldoende afscherming en een gebrek aan goede opleiding. De vergunning voor de asbeststortplaats aan de Langhalsbeekstraat werd vorig jaar ingetrokken, maar nu krijgt de zaak weer een staartje voor de rechtbank in Dendermonde. Op maandag 29 april wordt SVK-directeur Walter V. gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Het parket heeft alle gegevens verzameld over inbreuken op de milieuwetgeving tijdens de exploitatie van de asbeststortplaats sinds 2016. “Een dossier van meer dan 300 bladzijden”, klinkt het bij PVDA-raadslid Jef Maes en Pieter Heymans van het actiecomité Asbeststort Dicht. “Er zijn heel wat pv’s meegenomen die werden opgemaakt door de milieu-inspectie, maar ook de klachten van omwonenden en het actiecomité zijn in het dossier opgenomen. Dat gaat van onafgedekte asbesttransporten, de foto’s van losliggende stukken asbest en de stalen waarin schadelijke asbest werd teruggevonden. Ook metingen van het grondwater die de toegelaten normen van vervuiling overschreden, zitten in het dossier. Eindelijk zullen SVK en zijn directeur verantwoording moeten afleggen voor zo'n massa grove inbreuken.”

Heel wat pv’s gaan over het niet correct afsluiten en afwerken van eerder volgestorte asbestputten. “Maar nu blijkt ook de laatste stortplaats volledig zou moeten afgedekt zijn tegen augustus 2019. Het is nu al duidelijk dat SVK deze termijn niet zal halen. We pleiten daarom voor de oprichting van een opvolgingscommissie met alle betrokken partijen, zoals de stad, SVK, de dienst Handhaving, OVAM en het actiecomité, om toe te zien op een degelijke en tijdige afwerking en nazorg van de stortplaats. Tot vandaag zijn daar geen stappen voor ondernomen.”

Het actiecomité bekijkt ook of ze zich burgerlijke partij kan stellen in het dossier. PVDA stelt dat ook voor aan het schepencollege, opdat de stad Sint-Niklaas zich namens alle burgers burgerlijke partij zou stellen. “Binnen de perimeter van 500 meter rond de stortplaats wonen een 3.000-tal Sint-Niklazenaren. Het zou maar logisch zijn dat de stad die verantwoordelijkheid neemt.”

Voor het actiecomité heeft dit ook een belangrijke symbolische waarde. “Het proces waarbij de SVK-directeur mogelijk veroordeeld wordt voor het in het gevaar brengen van de volksgezondheid door het onzorgvuldig uitbaten van een asbeststort is heel uitzonderlijk en is van groot belang voor de vele asbestslachtoffers in de regio. Een veroordeling kan namelijk gevolgen hebben voor mogelijke klachten van ex-werknemers en omwonenden die het slachtoffer zijn geworden van asbestkanker.”