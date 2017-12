SVK naar rechter voor inbreuken op asbestwetgeving 02u41 0 Sint-Niklaas De veelbesproken asbestkwestie in Sint-Niklaas krijgt een vervolg in de correctionele rechtbank in Dendermonde. Het parket heeft SVK gedagvaard op verdenking van een hele reeks inbreuken op de asbestwetgeving.

De Sint-Niklase asbestproblematiek krijgt een staartje voor de rechter in Dendermonde. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kondigde in oktober aan dat hij de zaak voor verdere opvolging zou overmaken aan het parket van Oost-Vlaanderen. Twee maanden later resulteert dat in een dagvaarding voor het bedrijf SVK uit Sint-Niklaas, dat aan de Langhalsbeekstraat de veelbesproken asbeststortplaats uitbaat. Het parket brengt SVK voor de rechter op verdenking van een reeks inbreuken. De voornaamste aanklacht is dat het bedrijf geen maatregelen zou hebben genomen om het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen. Verder wordt het bedrijf aangewreven dat het niet in orde is met de nodige preventievoorschriften en de signalisatie rond de asbeststortplaats, dat werknemers niet de nodige opleiding hebben gekregen, dat aannemers toegang kregen tot de stortplaats en zich niet aan de regels hielden en dat er asbestmetingen werden uitgevoerd door een labo dat daarvoor niet erkend is. Het bedrijf moet zich op 18 mei verantwoorden in de correctionele rechtbank in Dendermonde.





Vergunning

De asbeststortplaats is intussen nog steeds dicht, maar wel loopt er een procedure bij de provincie voor een aanpassing van de vergunningsvoorwaarden, waarmee de stortplaats weer zou kunnen openen. Het actiecomité Asbeststort Dicht is opgetogen met de stap die het parket zet en hoopt dat die andere procedure bij de provincie, tot opheffing van de milieuvergunning voor de stortplaats, nu naar de voorgrond komt. (JVS)