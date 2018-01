SVK kan Mexicaans project binnenhalen 26 januari 2018

In thuisstad Sint-Niklaas krijgt SVK de wind van voor met de gevoelige kwestie rond de asbeststortplaats, maar het bouwmaterialenbedrijf kreeg dan wel weer goed nieuws uit Mexico.





Daar ging het een langdurige overeenkomst aan voor de bouw van een nieuw metrocomplex in de stad Guadalajara. Die zal gedeeltelijk bekleed worden met vezelcementgevelplaten van SVK. De metrolijn is in totaal 22 kilometer lang. De bedoeling is om alle haltes op die lijn met dezelfde gevelplaat af te werken, zodanig dat de volledige metrolijn een mooi geheel vormt.





Het bedrijf hoopt daarmee in Mexico de activiteiten verder uit te breiden, nadat het eerder ook op de Noord-Amerikaanse markt voet aan wal zette.





(JVS)