Superrecidivist vindt dat hij te zwaar gestraft wordt 30 mei 2018

02u47 0 Sint-Niklaas Superrecidivist Benjamin Dupont uit Zele kan zich niet vinden in de zware straf die hem boven het hoofd hangt. De man verscheen gisteren in beroep in de rechtbank van Dendermonde. Door eerdere veroordelingen riskeert hij een gevangenisstraf van 12,5 jaar. Hij vindt zijn straf onterecht.

"Ik wordt samen in een cel opgesloten met moordenaars en verkrachters", steekt Benjamin Dupont van wal. "Ik weet dat ik fouten heb gemaakt en dat ik gestraft moet worden. Maar zo lang en zo hard? Iemand die een kind dood en vlucht krijgt nog een mildere straf. Zo'n feiten heb ik nooit gepleegd, en ik zou ook altijd stoppen."





Begin dit jaar veroordeelde politierechter Peter D'hondt de man tot een celstraf van 7,5 jaar, een geldboete van 60.400 euro en vijftig jaar rijverbod. Dit voor vier feiten op een maand tijd, waarbij hij telkens dronken reed tijdens een verval. In Sint-Niklaas kreeg hij daarbovenop nog eens vijf jaar cel, een geldboete en een rijverbod. Zijn advocaat Johan Platteau pleitte over de onwezenlijkheid van zijn straf. "Mijn cliënt had een bijzonder moeilijk verleden en kreeg geen steun van zijn ouders. Dat we hem nu keihard straffen, vind ik niet rationeel. Recidive los je volgens mij niet op door te straffen, maar wel door te helpen. Ik hoop dat er een correcte straf wordt gegeven." Openbaar aanklager Sarie De Vrieze vroeg echter de bevestiging van de eerste vonnissen. "De beklaagde heeft geen enkel schuldbesef. Hij pleegt dezelfde feiten telkens opnieuw. Bovendien leefde hij ook zijn voorwaarden in verband met de enkelband niet na."





Uitspraak op 26 juni. (KBD)