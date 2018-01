Succesvolle eerste soldendag in Waasland Shopping Center 02u52 0 Foto Kristof Pieters Een stormloop was het niet, maar het was wel behoorlijk druk op de eerste soldendag in het Waasland Shopping Center.

Ondanks de verwarring over de effectieve startdatum van de wintersolden en alle tussentijdse promoties kan het Waasland Shopping Center dit jaar terugblikken op een succesvolle eerste soldendag. "We zijn vlot over de kaap van 30.000 bezoekers gegaan" zegt Toon De Meester, Shopping Center Manager. "Al van 's ochtends was het behoorlijk druk. Het lijkt er wel op dat nog steeds veel mensen echt wachten tot de start van de solden om hun koopjes te komen doen." Met de inzet van extra bewakingsagenten en parkeerwachters werd de hinder tot een minimum beperkt, al was het op de drukste uren wel even zoeken voor een parkeerplaats. (PKM)