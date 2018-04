Subsidies voor restauratie kerk 20 april 2018

De Vlaamse overheid maakt 724.324 euro subsidies vrij voor de restauratie van het dak van de Sint-Andreas en Sint-Ghislenuskerk in Belsele. Dat antwoordde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Dit restauratiedossier is opgenomen in de eerste programmatie van 2018. Het is ook het enige restauratiepremiedossier in die periode in het arrondissement Sint-Niklaas. Op de wachtlijst van nog toe te kennen restauratiepremies en erfgoedpremies staan nog vijf Wase dossiers, voor een totaalbedrag van 2,23 miljoen euro. Het gaat om de restauratie van de schilderijenkamer van de pastorij van Melsele (64.500 euro), werken in het Schaliënhuis en klooster in Kruibeke (444.700 euro), de restauratie van het orgel in de kerk van Eksaarde (297.325 euro), restauratiewerken in de kerk van Sinaai (890.812 euro) en dakwerken aan de kerk van Stekene (533.506 euro). (JVS)