Subsidies voor Puyenbeke en De Witte Molen 07 juli 2018

De stad Sint-Niklaas diende dit voorjaar in het kader van de projectoproep "bovenlokale sportinfrastructuur" twee dossiers in bij Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Vandaag heeft de Vlaamse regering beslist om deze projecten goed te keuren. De stad Sint-Niklaas zal 280.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid ontvangen. Peter Buysrogge (N-VA), schepen van Sport, reageert zeer tevreden : "In overleg met de sportclubs zijn we bezig aan twee belangrijke sportprojecten in het hart van de stad. Op site Puyenbeke zal binnenkort een BMX- en baseballterrein aangelegd worden. De sporthal De Witte Molen wordt uitgebouwd met een dojo. De Vlaamse regering kent ons voor het ene project 120.000 euro subsidie toe, voor het andere project 180.000 euro. Dit is niet alleen een zeer mooi bedrag, het bewijst ook dat dit twee sterke projecten zijn met bovenlokaal belang en met een sterke betrokkenheid van heel wat partners." (PKM)