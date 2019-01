Subsidies voor bouwplannen van twee scholen: Sint-Carolus en Broederschool Driegaaien krijgen samen 700.000 euro JVS

23 januari 2019

10u51 0 Sint-Niklaas Twee Sint-Niklase scholen hebben de voorbije maanden subsidies gekregen om hun gebouwen te vernieuwen en te moderniseren. Het Technisch Instituut en de basisschool Sint-Carolus kreeg in totaal 206.300 euro. Voor de basisschool Driegaaien van de Broederschool is er voor een bedrag van 490.000 euro subsidies.

Van oktober tot en met december 2018 heeft het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) bijna 18 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Daarmee kunnen 85 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaamse scholen hun gebouwen vernieuwen en moderniseren. Voor het Waasland gaat het in totaal om iets meer dan 1 miljoen euro dat naar acht scholen gaat in Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Verrebroek en Haasdonk.

In Sint-Niklaas gaat het om het Technisch Instituut Sint-Carolus, dat zo’n 173.000 euro subsidies krijgt, en de basisschool Sint-Carolus, dat kan rekenen op 33.000 euro. De grootste hap in het Waasland gaat naar basisschool Driegaaien van de Broederschool in Sint-Niklaas, dat 490.000 euro krijgt van AGION. Daar komt een nieuwbouw met vijf klaslokalen. De werkzaamheden zijn er al gestart. Volgend schooljaar moet de nieuwbouw al in gebruik worden genomen.

De scholengroep Sint-Carolus is volop bezig met de omvorming van het vroegere OCMW-gebouw in de Lodewijk De Meesterstraat, dat het een drietal jaar geleden aankocht. Sint-Carolus gaat daar een ‘Crea-campus’ onderbrengen, met lokalen voor de vakken techniek, muziek en plastische opvoeding. Verder brengt de school er ook onder meer een zorglokaal, een polyvalente ruimte, een refter voor de kleuterschool en administratieve lokalen in onder. Tegen de start van het schooljaar 2020-2021 wil Sint-Carolus dat nieuwe schoolgebouw in gebruik nemen. Voor deze school gaat het snel. Aan de kant van de Veldstraat opende Sint-Carolus in juni 2017 nog een gloednieuwe campus.