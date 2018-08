Subsidies voor aanleg fietspaden 03 augustus 2018

De provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die Sint-Niklaas en Stekene aanleggen. In Sint-Niklaas gaat het om fietspaden langs de Vossekotstraat, die deel uitmaken van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk. Daarmee komen ze in aanmerking voor een toelage van 100 procent. De Oost-Vlaamse deputatie komt over de brug met een subsidie van 567.854,17 euro. Ook voor de aanleg van fietspaden in Stekene komt de provincie tussen. Het gaat om nieuwe fietspaden langs de Nieuwstraat en de oversteek van de F41 ter hoogte van de Nieuwstraat. Die maken deel uit van het lokaal, functioneel fietsroutenetwerk en worden voor 40 procent gesubsidieerd, goed voor 212.929,72 euro. Voor het heraanleggen van de oversteek F41 in de Nieuwstraat komt de provincie voor 116.134,98 euro tussen. "De provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a). "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden." (JVS)