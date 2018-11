Studio zwaar beschadigd door keukenbrand, vijftiental bewoners even geëvacueerd Kristof Pieters

11 november 2018

12u29 0 Sint-Niklaas In de Regentiestraat in Sint-Niklaas zijn zondagochtend een vijftiental bewoners geëvacueerd nadat er in een studio op de derde verdieping brand was uitgebroken. Dat ging gepaard met een zware rookontwikkeling.

De brandweer moest zondagochtend rond 6.15 uur uitrukken voor een brandje in een flat op de bovenste verdieping van een gebouw in de Regentiestraat in Sint-Niklaas. Een politiepatrouille was toevallig in de buurt en kon de brand al grotendeels blussen. Het vuur ontstond aan een kookplaat van het fornuis. Die was blijven aanstaan. De bewoner van de getroffen studio was niet aanwezig. Het waren buren die gealarmeerd werden door een rookmelder die afging. Toen zij poolshoogte gingen nemen zagen ze op de gang rook van tussen de kieren van de deur van het getroffen appartement komen en verwittigden ze de hulpdiensten. Een vijftiental bewoners moesten even geëvacueerd worden. Uiteindelijk geraakte er niemand gewond. Na een klein uurtje had de brandweer het gebouw grondig verlucht, was alles weer veilig en konden de bewoners weer naar hun studio terugkeren. De getroffen studio liep wel zware schade op door de rookontwikkeling en is tijdelijk onbewoonbaar.