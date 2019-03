Studenten trekken naar rusthuis om voor te lezen JVS

09u43 0 Sint-Niklaas Studenten van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas zijn naar woon-zorgcentrum De Gerda getrokken om de bewoners voor te lezen.

De studenten van het eerste jaar Secundair Onderwijs lieten deze week hun klas achter om plaats te nemen voor een groep bejaarde bewoners van woon-zorgcentrum De Gerda in Sint-Niklaas. Hun opdracht: voorlezen. “We hadden nooit eerder voorgelezen aan bejaarden. Dit was helemaal nieuw. We werden echt uit onze comfortzone gehaald, maar vonden het heel leerrijk”, klonk het. “In het begin was het moeilijk om hun aandacht te krijgen. We kregen ze ook minder snel stil dan een klas kinderen. Ze wilden vooral veel vertellen. Maar eens we hun aandacht te pakken hadden, waren de bewoners een heel dankbaar publiek. Je zag dat ze er echt van genoten. Wij kregen een interessant leermoment en deden tegelijk iets nuttig terug.”