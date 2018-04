Studenten tekenen toegankelijke stadswandelingen uit 18 april 2018

02u53 0 Sint-Niklaas Studenten van het Technisch Instituut Sint-Carolus hebben samen met de stad vier 'toegankelijke' stadswandelingen uitgetekend.

Sint-Niklaas telt al een reeks toeristische stadswandelingen, onder meer langs de talrijke art deco-pareltjes in de stad. Maar een wandeling specifiek voor mensen met een beperking was er nog niet. "In het stedelijk diversiteitsplan was dat een doelstelling. Daarvoor hebben we de handen in elkaar geslagen met studenten van het zevende jaar leefgroepenwerking van Sint-Carolus. Zij ontwikkelden deze toegankelijke stadswandelingen", aldus schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen). Er is een folder waarin de vier verschillende routes zijn uitgestippeld. Gisteren werden de wandelingen uitgetest door mensen uit Dagcentrum De Klaproos en Emiliani. "De wandelingen lopen over de Grote Markt, door het stadspark, langs de Stationsstraat en het Regentieplein en door de buurt rond de Nieuwstraat en het Heymanplein. Het zijn lussen van 500 tot maximum 1.300 meter, telkens met alle nodige info bij. We geven ook praktische info mee over de meest toegankelijke horecazaken om een pauze in te lassen en om het boeiend te houden, bedachten we ook een reeks doe-opdrachten", klinkt het bij de studenten. De toeristische dienst zal binnenkort deze nieuwe toegankelijke wandelingen ook bij de doelgroepen promoten. "Zo krijgen gezinnen met kinderen met een beperking of mensen uit voorzieningen de kans om de stad op hún maat te ontdekken", aldus schepen Heyrman. (JVS)