Studenten Odisee verrassen marktbezoekers en burgemeester met liefdesgedichten en bloemen JVS

14 februari 2019

17u08 0 Sint-Niklaas Een groep studenten van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas heeft zich vandaag op Valentijnsdag van hun meest liefdevolle kant laten zien. Op de wekelijkse markt verrasten ze mensen met gedichten en bloemen. En ook de burgemeester werd overladen met liefde.

Uiteraard niet toevallig vandaag, op Valentijnsdag, gingen studenten van de Odisee-hogeschool langs in het stadhuis om liefdesgedichten voor te lezen aan burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen). En zij konden dat bijzonder smaken. Het hoeft immers niet altijd over politiek te gaan in het kabinet van de burgemeester. Nadien trokken de studenten naar de wekelijkse markt, waar ze toevallige passanten verrasten met hun gedichten en rode rozen.

Het was evenwel geen actie om de liefde te doen opflakkeren. De studenten gingen op pad voor het project ‘Odisee Leest’. Met die actie willen ze het belang van lezen in het algemeen en poëzie in het bijzonder onderstrepen. “De leesvaardigheid van jongeren blijkt er de voorbije jaren op achteruit gegaan. Met deze actie hopen we meer studenten interesse te doen krijgen in poëzie en literatuur”, zegt An De Moor, talenbeleidscoördinator bij Odisee. “En zowel de mensen op straat als onze studenten waren bijzonder opgetogen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!”