Studenten Odisee laten meer dan 800 kinderen boeken ontdekken JVS

29 maart 2019

10u59 0 Sint-Niklaas Hoe krijg je kinderen meer aan het lezen? Studenten van hogeschool Odisee gingen de voorbije weken die uitdaging aan.

De studenten van het tweede jaar Lager Onderwijs van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas bedachten een aantrekkelijk ‘jeugdboekenmaandspel’. Dat voerden ze uit in de hoofdbib en alle filialen in Sint-Niklaas, in Stekene, in Kruibeke en in Temse. Op het einde van deze Jeugdboekenmaand hebben zo’n 820 kinderen het spel gespeeld en daarbij de bibliotheek ontdekt. “Het was heel leerrijk voor ons. We hebben echt veel opgestoken over hoe je best boeken aantrekkelijk maakt voor kinderen, hoe je leerlingen op een creatieve manier aan het werk zet en op welke manier je met een onbekende klas direct aan het werk kan gaan.”