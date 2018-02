Studenten checken examenresultaten mobiel 06 februari 2018

Studenten van hogeschool Odisee kunnen voortaan hun examenresultaten mobiel opvragen. Dat gebeurt op vraag van heel wat studenten, die voortaan hun resultaten altijd en overal kunnen raadplegen via hun smartphone. "We hebben hiervoor een mobiele toepassing ontwikkeld", zegt Ingrid Reniers van de Dienst Studentenadministratie van Odisee. "Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van de studenten om hun punten op een snelle en gebruiksvriendelijke manier mobiel op te vragen." Alle Odisee-studenten die de voorbije maand examens afgelegd hebben, kunnen die app meteen gebruiken. (JVS)