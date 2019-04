Strijkdienst Den Azalee opnieuw open als ’t Strijkateljee JVS

05 april 2019

17u04 0 Sint-Niklaas De strijkdienst van maatwerkbedrijf Den Azalee aan de Heistraat 115 is opnieuw open. Strijkdienst Den Azalee heet voortaan ‘t Strijkateljee.

Begin dit jaar moest Den Azalee zijn strijkatelier sluiten omdat door de koppeling van dienstencheques en de omschakeling naar een maatwerkbedrijf niet langer kon voldaan worden aan de Europese regelgeving. Dat is nu achter de rug. De strijkdienst van Den Azalee is opnieuw open, onder de naam ’t Strijkateljee. “Net als Den Azalee is het streefdoel tewerkstelling en begeleiding van werklozen die moeilijk een job vinden”, zegt Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman (Groen). “Deze werknemers zijn langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen, of werklozen die moeten rondkomen met een leefloon of andere financiële steun. Ze mogen geen getuigschrift of diploma hoger secundair onderwijs hebben. In het nieuwe ‘t Strijkateljee stellen we die mensen tewerk. We zijn gestart met twee medewerkers. We hebben intussen een job vacant als leidinggevende. Tegen eind dit jaar hopen we in de nieuwe strijkdienst zes mensen aan een job te helpen”, aldus Den Azalee-directeur Peter Maris.

Belangrijk is dat de klanten nu opnieuw kunnen betalen met dienstencheques. Op 31 december vorig jaar moest de strijkdienst van Den Azalee sluiten als gevolg van de wettelijke omschakeling naar een maatwerkbedrijf en de combinatie betalen met dienstencheques. Europa liet dat binnen een maatwerkbedrijf niet meer toe. “Die betaalmethode was een elementaire voorwaarde om klanten aan te trekken en de strijkdienst rendabel te houden. Dat kan nu gelukkig terug, maar toen waren we genoodzaakt te sluiten. We stonden er wel op dat niemand zijn werk zou verliezen. De tien medewerkers van de strijkdienst konden aan de slag op andere afdelingen van Den Azalee.”

‘t Strijkateljee, Heistraat 115, Sint-Niklaas, 03/778.69.08, strijkatelier@vzwepa.be