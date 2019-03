Street art op grijze nutskasten: “Kleur brengen in straatbeeld” 20 kunstenaars gaan aan de slag in stadscentrum JVS

01 maart 2019

18u49 0 Sint-Niklaas Twintig grijze nutskasten in het Sint-Niklase stadscentrum worden onder handen genomen door twintig kunstenaars. Daarmee wil de stad meer kleur brengen in het straatbeeld. Als alle 20 kasten afgewerkt zijn, komt er een street art-wandeling, met ook de werken van de befaamde kunstenaar ROA in het parcours. Dit is nog maar een eerste stap om meer kunst en kleur in de Sint-Niklase stadskern te brengen. Zo wordt er onder meer opnieuw gekeken naar de grijze, betonnen spoorbrugpijlers aan de Spoorweglaan.

Al langer leeft de vraag in Sint-Niklaas om het grijze imago af te werpen en meer kleur en kunst in het straatbeeld te brengen. Dat kwam onder meer vorig jaar nog naar voor in het belevingsonderzoek ‘Baas in Sint-Niklaas’ bij kinderen en jongeren. Maar ook bij de ‘Wijk in de Kijker’-rondes dook die verzuchting op. In de wijk Park & Laan werd expliciet gevraagd naar meer kunst in het openbaar domein, in de Moerlandwijk haalde street art zelfs 1 van de 10 actiepunten. Genoeg redenen voor het stadsbestuur om een aantal street art- en graffiti-experten samen te brengen om plannen te smeden. Het eerste tastbare resultaat is er nu, met een proefproject op 20 grijze kasten van nutsmaatschappijen Eandis, Telenet en Proximus in de stadswijken Moerland en Park & Laan. De stad stelde Wham Agency van Sint-Niklazenaar Bart Warnier aan voor de praktische uitwerking. Intussen zijn de eerste 6 nutskasten afgewerkt. De rest volgt dit voorjaar.

Kwaliteit

“De focus ligt op hoogstaande werken met een kleurrijke beeldkwaliteit. Daarvoor heb ik 20 kunstenaars aangesproken, zowel gevestigde namen als veelbelovend talent. Het zijn kunstenaars die elk op één of andere manier een band hebben met Sint-Niklaas. Het resultaat tot nu toe is heel bijzonder. Sommige werken gaan heel mooi in interactie met de omgeving. Kunst op deze manier in het straatbeeld brengen, geeft een grote meerwaarde. En die reacties krijgen we ook van omwonenden en passanten”, aldus Bart Warnier.

De nutsmaatschappijen werkten vlot mee. In andere steden lopen immers ook gelijkaardige projecten. De stad maakte hiervoor 15.000 euro vrij, of 750 euro per nutskast. Daarin zit onder meer de voorbereidende cleaning van de kasten, het materiaal en een vergoeding voor de kunstenaars. “Het eindresultaat wordt een staalkaart aan street art die wil prikkelen. We gaan ze verbinden met een wandeling met twee lussen, doorheen de stadswijken. Ook eerdere initiatieven, zoals de langste graffitimuur aan het Westerplein en werken van ROA in de bib en JC Den Eglantier kunnen we daarin opnemen”, aldus Tim De Brabander van de stedelijke jeugddienst.

Spoorweglaan

Dit is een eerste street art-project in de stadskern. “En het is de bedoeling om hiermee verder te gaan”, stellen jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen) en schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA). Al langer worden ook de grijze, betonnen spoorbrugpijlers aan de Spoorweglaan naar voor geschoven om artistiek te worden aangekleed. “Infrabel wil daar over meedenken. We gaan bekijken hoe die ruimte optimaal kan worden benut en het straatbeeld daar meer kwaliteit kan krijgen. Het street art-project met de nutskasten geeft meteen weer hoe ingrepen in het openbaar domein met veel kwaliteit kunnen gebeuren. De lat ligt meteen hoog.”