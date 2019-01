Strandmode na borstkanker: Katerina en Nicky Vankets slaan handen in elkaar voor opvallende collectie JVS

25 januari 2019

16u56 1 Sint-Niklaas Vrouwen die borstkanker hebben overwonnen, moeten ook nog zorgeloos, comfortabel én trendy naar het strand kunnen gaan. Daarvoor brengen ontwerpers Katerina Rogozinska van Ocean Couture en Nicky Vankets een bijzondere badmodecollectie uit.

“Mijn grootmoeder werd geconfronteerd met borstkanker, de moeder van Nicky heeft het gehad, en ook in onze vriendenkring hoor ik die verhalen steeds vaker opduiken, ook bij nog heel jonge vrouwen. We wilden als ontwerpers samen iets doen voor die vrouwen. Want voor wie met borstprotheses door het leven moet, is er geen mooie, comfortabele en trendy badmode. Dat is ontzettend jammer voor die vrouwen. Ook zij moeten met hun vriendinnen naar het strand kunnen gaan, zorgeloos kunnen genieten van de zon en met alle comfort gaan zwemmen”, vertellen Katerina Rogozinska van Ocean Couture uit Sint-Niklaas en de bekende ontwerper Nicky Vankets uit Antwerpen. Zij lanceren samen een nieuwe badmodecollectie, die aangepast is aan de noden en verwachtingen van vrouwen die met borstkanker werden geconfronteerd.

De badmode moet niet alleen zacht aanvoelen en de borstprotheses op de juiste plaats houden, het mag er liefst ook nog mooi en hip uitzien. Voor die doelgroep was er tot nu toe echter niet veel meer verkrijgbaar dan het klassieke badpak met bloemetjesmotief. “Jongere vrouwen willen natuurlijk niet naar het strand met een badpak dat ze van hun grootmoeder zouden kunnen hebben geleend. Daarom was deze collectie een hele uitdaging. We willen esthetisch het verschil maken — het mag vrouwelijk en sexy zijn — en tegelijk moet het ook zo aangenaam en comfortabel mogelijk aanvoelen, zonder dat de extra ingrepen aan de binnenkant effect hebben op de buitenkant”, aldus Nicky Vankets. “Met mijn moeder heb ik het zelf meegemaakt. Na haar revalidatie ging ze een badpak kopen. Wel, dat was niet om aan te zien. En vandaag krijgen jammer genoeg zovele vrouwen van alle leeftijden hiermee te maken. Om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen te versterken, móeten zij ook mooie badmode kunnen krijgen.”

“Grote nood”

Bij vrouwen die borstkanker hebben gehad, blijkt geschikte badmode inderdaad één van de bekommernissen. “Enorm veel vrouwen in mijn situatie zijn op zoek naar een leuke collectie om zich goed, hip en modebewust te voelen, ondanks de lijdensweg. Deze collectie is absoluut een antwoord op een grote nood. Ik ben er zeker van dat dit gigantisch zal aanslaan”, aldus de 34-jarige Stefanie, bij wie anderhalf jaar geleden borstkanker werd vastgesteld.

De nieuwe collectie wordt dit weekend voorgesteld op de LingeriePRO-beurs in Antwerpen en later dit jaar in Parijs. In elk badpak komt een quote voor de vrouwen, als steun. En de stukken in de collectie zijn vernoemd naar bekende vrouwen die met borstkanker werden geconfronteerd: ‘Anastacia’, ‘Sheryl’ (Crowe), ‘Angelina’ (Jolie), ‘Kylie’ (Minogue) en ‘Olivia’ (Newton-John).