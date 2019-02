Stopzetting rommelmarkt Stationsplein beroert gemoederen oppositiepartijen: “We beraden ons over eventuele acties” JVS

25 februari 2019

15u40 0 Sint-Niklaas Oppositiepartijen sp.a, CD&V en PVDA zijn tégen de stopzetting van de rommelmarkt op het Stationsplein in Sint-Niklaas. Vlaams Belang stelt een soortgelijk initiatief met meer uitstraling voor op de Grote Markt. Schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) kondigt aan dat er in overleg met de horeca op het Stationsplein nieuwe initiatieven zullen worden uitgewerkt, maar dat de rommelmarkt op die locatie geen toekomst meer heeft.

Zoals bekend zal het Sint-Niklase schepencollege de concessieovereenkomst voor de rommelmarkt op het Stationsplein niet verlengen. Daarmee komt er eind augustus een einde aan de wekelijkse rommelmarkt op zaterdagmiddag. De doelstellingen die de stad voor ogen had, werden niet behaald. Sp.a betreurt die beslissing. “De rommelmarkt is een evenement dat wekelijks vele honderden mensen naar het Stationsplein brengt, in een ongedwongen en volkse sfeer. Dat zorgt voor volle terrassen bij de horecazaken in de buurt”, stelt Kris Van der Coelden (sp.a). “Na de vernieuwing van de concessie in 2016 zijn er door de concessionaris en de standhouders inspanningen gedaan om de organisatie van de rommelmarkt veel ordelijker te laten verlopen. De concessiehouder heeft ook de nodige inspanningen gedaan om de rommelmarkt te verruimen met brocante en met een zone voor bioproducten, bloemen en planten. Dat de meeste van deze standhouders na verloop van tijd afhaakten, kan hem moeilijk ten laste worden gelegd. Wij vinden dat geen reden om de rommelmarkt stop te zetten en de vele trouwe bezoekers en standhouders in de kou te laten staan. We beraden ons ook over een actie waarbij zij hun stem kunnen laten horen.”

CD&V vindt de rommelmarkt vooral een belangrijke ontmoetingsplek. “De meerwaarde die dit evenement op vlak van ontmoeting en sociaal contact oplevert, kan niet worden onderschat. Voor heel veel mensen is dit heel belangrijk. Dat kan je niet zomaar negeren”, vindt Lore Baeten (CD&V).

Ook PVDA verwijst naar de sociale functie van de rommelmarkt. “Mensen ontmoeten elkaar, spullen krijgen een tweede leven. Is dat geen onderdeel van de circulaire economie waarover men zoveel praat? Mensen met een bescheiden inkomen kunnen zich hier ook dingen aanschaffen die ze nieuw niet kunnen betalen. We plannen acties voor het behoud van deze rommelmarkt", stelt Jef Maes (PVDA).

Vlaams Belang heeft enigszins begrip voor de beslissing. “Dat de rommelmarkt vandaag niet is wat het zou moeten zijn, is duidelijk. Er kan over worden nagedacht om een soortgelijke markt met meer klasse in het centrum te brengen, op de Grote Markt bijvoorbeeld. Eén keer per maand, in samenwerking met de land- en tuinbouw, als een soort korteketenmarkt: dat zou een waardig alternatief zijn”, aldus Frans Wymeersch (Vlaams Belang).

Schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld): “Er is plaats voor een rommelmarkt in Sint-Niklaas. Dat bewijzen initiatieven in ‘t Bau-huis en aan Euroshop bijvoorbeeld. We willen zeker een alternatief, maar hoe en waar is nog onduidelijk. Moet het op het Stationsplein blijven? Wij vinden van niet. De rommelmarkt zorgt wel voor extra volk naar de stad, maar dat blijkt geen meerwaarde voor horeca en winkels. In het straatbeeld heeft het ook geen kwalitatieve meerwaarde. Bovendien waren er ook klachten van omwonenden. Dat mogen we ook niet negeren. We gaan in overleg met de horeca op het Stationsplein nieuwe initiatieven en evenementen uitwerken. Dat is evenwel niet zo simpel: het Stationsplein is lang en smal, er zijn beperkingen op vlak van water en elektriciteit, er zijn de verkeersstromen én het plein voor het station is eigendom van de NMBS.”