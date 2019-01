Stoffencircus komt zondag naar ‘t Bau-huis JVS

23 januari 2019

Komende zondag 27 januari vindt er in 't Bau-huis in Sint-Niklaas een grote stoffenmarkt plaats.

De beursorganisator Stoffencircus komt zondag naar Sint-Niklaas, om in evenementenhal ‘t Bau-huis een grote stoffenmarkt te organiseren. Op die stoffenmarkt kunnen bezoekers tal van mode- en interieurstoffen vinden en alles voor de zelfmaakmode. Het Stoffencircus houdt beurzen overal in Nederland, België en Duitsland. Deze keer komt de organisatie naar Sint-Niklaas, zondag van 10 tot 17 uur. Er is een aanbod van een 100-tal kramen, die modestoffen en fournituren van zeer exclusief tot heel voordelig aanbieden. De toegang is gratis. Info: www.stoffencircus.be.