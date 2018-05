Stiltecirkel om stem Palestijnen te laten horen 16 mei 2018

Op initiatief van vluchtelingenorganisatie VLOS is gisteren op de Grote Markt een serene actie gehouden om het lot van de Palestijnen in de kijker te zetten. Enkele tientallen mensen vormden er een stiltecirkel, als symbool voor de stem van de Palestijnen die niet wordt gehoord of monddood wordt gemaakt. Deze week is het precies zeventig jaar geleden dat honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen voor de oprichting van de Joodse staat Israël, wat maandag ook tot een bloedige dag leidde met tientallen Palestijnse doden. In nog een tiental andere steden in ons land is zo'n stiltecirkel gevormd. De deelnemers droegen de namen van de ruim zevenhonderd Palestijnse dorpen die veertig jaar geleden ontvolkt en verwoest werden. (JVS)