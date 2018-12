Stilte in fuifzaal: jeugdhuis richt ‘studiekot’ in JVS

14 december 2018

15u22 1 Sint-Niklaas Nog tot 19 december heerst er absolute stilte in de fuifzaal van jeugdcentrum Den Eglantier. Het is dan ook tijdelijk een ‘studiekot’.

In je eentje thuis studeren: het is niet voor iedereen. Daarom heeft Den Eglantier de fuifzaal tijdelijk omgebouwd tot ‘studiekot’, en dat nog tot en met 19 december. “Het is onze taak om te weten wat er bij de jongeren leeft en waar ze nood aan hebben”, zegt Roel Thierens van het jeugdcentrum. “En in de examenperiode willen vele jongeren graag een plek om samen te studeren. De sociale druk zorgt ervoor dat ze zich in groep beter kunnen concentreren, en daarom kruipen ze graag collectief achter de boeken.”

En dus zitten vele jongeren nu te blokken in de zaal waar ze al vele nachten feestend doorgebracht hebben. “We hebben een dertigtal plaatsen voor studenten die hun examens — in alle stilte — willen voorbereiden”, klinkt het. “Naast de studieruimte bieden we ook een ruimte aan waar ze zich even kunnen ontspannen. Dat kan in de instuif van ons jeugdcentrum, waar je een spelletje tafeltennis kan spelen.”

Het einde van de examenperiode is intussen bijna in zicht. En eens het zover is, zal het ‘studiekot’ al snel weer een ‘stuifkot’ worden. Elke vrijdag tekenen dan lokale dj’s present tussen 16 uur en 20 uur. Maar voor wie eerst nog een stevig eind wil blokken, staan de deuren open tussen 9 uur en 16.30 uur. Op woensdag is dat tot 18 uur.