Steratlon verwacht 450 deelnemers 16 augustus 2018

Op en rond provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas vindt komende zondag 19 augustus de 27ste Steratlon plaats. Dat belooft opnieuw het trefpunt te worden voor enkele honderden recreatieve duursporters uit heel Vlaanderen. De Steratlon is geen wedstrijd, maar een recreatieve en sportieve uitdaging. Deelnemers kunnen kiezen uit drie triatlonformules: small, medium en large. Er is ook een formule zonder zwemproef: de 'fietsloop'. Het recordaantal voorinschrijvingen - intussen al meer dan 275 - laat vermoeden dat de organisatie afstevent op minstens 450 Steratleten. Op de dag zelf is inschrijven nog mogelijk vanaf 8.30 uur in het clublokaal van AC Waasland. Meer informatie op www.sinsport.be.





(JVS)