Steph Van Uytvanck (50) tussen jong geweld in Humo's Rockrally 02u24 0 Foto JVS Steph Van Uytvanck.

Met Steph Van Uytvanck heeft het Waasland straks weer een vertegenwoordiger in Humo's Rock Rally. Als vijftiger gooit de singer-songwriter zich met veel jeugdig enthousiasme tussen al dat jong rockgeweld. "Ik ben wellicht één van de oudste singer-songwriters ooit in de Rockrally", lacht Van Uytvanck, die wél heel wat ervaring als troef op tafel kan leggen. Al drie keer was hij erbij in Humo's Rockrally, met de Wase bands Flipside (2004), Julez (2010) en Charlie Jones' Big Band (halve finale 2010). In 2014 haalde hij ook nog de live-shows van 'The Voice van Vlaanderen', een jaar later gevolgd door een passage als harmonicaspeler op het podium van 'Belgium's got Talent'. Als muzikant speelde hij nog samen met Toots Thielemans en trad hij op in de Duitse versie van 'Night of The Proms'.





Wie een optreden van Steph Van Uytvanck gaat bekijken, weet niet of hij zich aan jazz, pop of kleinkunst mag verwachten. "Ik speel gewoon heel graag muziek. Na de vele samenwerkingen wil ik nu ook eens mijn eigen muzikale verhaal vertellen."





Omdat hij al zijn demo's zelf inspeelt, heeft hij ook niet meteen een band om de klus te klaren in de eerste voorronde, op 19 januari in Opwijk. "De kans is groot dat ik het in m'n eentje doe. We zien wel hoe het loopt. Ik heb er alleszins veel zin in." (JVS)