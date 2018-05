Stenenmuurfeesten brengen vierdaagse Vlaamse topkermis 19 mei 2018

Niemand die het precies weet, maar al zeker 107 jaar wordt er in de wijk rond de Stenenmuurstraat in Sinaai kermis gevierd. De Stenenmuurfeesten zijn één van de weinige overgebleven échte, typische wijkkermissen. Voor de organisatie, met Benny Smet aan het roer, is het telkens een enorme opdracht, maar ze blijven er wonderwel in slagen om met beperkte middelen een grootse kermis te serveren, vier dagen lang, met vanaf vandaag feest, muziek, wielerwedstrijden, gaaibollingen en schietingen, een gigantische barbecue, een mountainbike- en gezinsfietstocht tot een kindermiddag met een springkastelendorp, de jaarmarkt met ook een bloemen- en rommelmarkt en als afsluiter op maandag zelfs een heuse ballonmeeting, met vijftien warmeluchtballons en drie specialevormballons. Op zaterdag staan er ook John Terra, Laura Lynn en Abba 4 U op het podium van de grote feesttent.





De toegang is vier dagen lang gratis. (JVS)