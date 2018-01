Stef Van Bellingen (WARP) is nieuwe culturele ambassadeur 02u35 0 Foto JVS Stef Van Bellingen krijgt een handdruk van Jan Verheyen en een oorkonde van burgemeester Lieven Dehandschutter. Sint-Niklaas De Sint-Niklase 'kunstpaus' Stef Van Bellingen van WARP is de komende twee jaar 'culturele ambassadeur van Sint-Niklaas'.

Sinds 2015 zet Sint-Niklaas culturele ambassadeurs in om als stad op cultureel vlak boven zichzelf uit te stijgen en om het imago van de stad te versterken. Dat eerste jaar mocht Alex Callier de spits afbijten, om een jaar later gezelschap te krijgen van cartoonist Karl Meersman. De culturele ambassadeurs worden immers voor een periode van twee jaar aangesteld. Vorig jaar kreeg Karl Meerman dan weer culturele bijstand van concertorganisator De Casino. En voor de volgende twee jaar is Stef Van Bellingen aan zet om het culturele prestige van de Wase hoofdstad uit te dragen. Van Bellingen werd uit een lange lijst met kandidaten als meest geschikte cultuurambassadeur gekozen door een jury onder voorzitterschap van filmregisseur Jan Verheyen, die afkomstig is van Temse en zijn middelbare schoolcarrière in het College van Sint-Niklaas beleefde. Van Bellingen zelf is uiteraard vereerd. "Dit betekent toch dat ik in zekere zin de identiteit van deze stad vertegenwoordig, en dat ga ik nog meer uitdragen. Ik ben hier opgegroeid en ook gebleven, omdat ik Sint-Niklaas een ideale uitkijkpost vind. En bovendien ligt onze stad niet tussen Beveren, Lokeren en Bornem, maar tussen Amsterdam, Parijs, New York en Peking. Zo zie ík het." (JVS)