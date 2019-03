Steekvlam bij werken aan elektriciteitskast Kristof Pieters

10 maart 2019

11u17 0

Op de Dendermondsesteenweg in Sint-Niklaas is zaterdag rond 16 uur een steekvlam ontstaan door een foute aansluiting van een kabel aan een elektriciteitskast. Er vielen geen gewonden en het vuur kon meteen geblust worden door de arbeider die de werken aan het uitvoeren was.