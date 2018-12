Steeds meer vechtpartijen in uitgaansbuurt Uitbater ’t Hemelrijk wil meer preventieve patrouilles Kristof Pieters

02 december 2018

16u22 3 Sint-Niklaas Er vinden steeds meer vechtpartijen plaats in de uitgaansbuurt van Sint-Niklaas. Tot die conclusie komt Steve Vonck, uitbater van De Casino en ’t Hemelrijk. Afgelopen weekend nog liep een klant een zware hoofdwonde op toen hij door een groepje jongeren in elkaar werd geslagen. De caféuitbater ziet steeds vaker buitensporig geweld en vraagt aan de stad om meer politie in te zetten. Burgemeester Dehandschutter heeft aan de korpschef een verslag gevraagd.

De precieze omstandigheden van de vechtpartij van afgelopen weekend worden nog onderzocht. De politie kan wel bevestigen dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag werden opgeroepen voor een incident voor de deur van het bekende jongerencafé ’t Hemelrijk aan de Grote Markt. “Toen onze patrouilles ter plaatse kwamen, zagen ze nog een aantal mensen wegvluchten”, aldus de dienstofficier. “Ter plaatse hebben we één slachtoffer aangetroffen met een hoofdwonde. Die is naar het ziekenhuis overgebracht. Achteraf verklaarde het slachtoffer dat er rond 2 uur een discussie ontstaan was met enkele personen en dat zonder duidelijke aanleiding. Dezelfde mensen zouden rond 4 uur teruggekeerd zijn en hebben dan klappen uitgedeeld. We hebben een aantal namen genoteerd en er is een onderzoek ingesteld.”

Volgens Patrick De Rechter, de vader van het slachtoffer, werd zijn zoon zonder enige reden in elkaar geslagen. “Het ging om een bende van een man of zes. Iedereen die in hun buurt kwam, deelde in klappen, ook een paar mensen van allochtone origine die onze zoon nog geholpen hebben. Het gaat echt wel de verkeerde kant uit in Sint-Niklaas.”

Steve Vonck, uitbater van ’t Hemelrijk, bevestigt het incident. “We kunnen ons niet uitspreken over de oorzaak maar het leek volgens het personeel op agressie zonder duidelijke aanleiding. Toen ze probeerden tussenkomen, kregen ze trouwens ook klappen.” Volgens Vonck durft zelfs spreken van een fenomeen. “We zien steeds vaker buitensporig geweld, vaak van kleine groepjes jongeren, en meestal zonder enige reden of omwille van een banaliteit. Het is een stuk de tijdsgeest. Het aantal cafés is in de stad drastisch achteruit gegaan de voorbije jaren en aan veel deuren staan portiers die streng controleren. We worden als café eigenlijk afgestraft omdat we zo laagdrempelig zijn. We gaan ons intern toch ook eens beraden. Ik heb nooit portier willen plaatsen aan een café als ’t Hemelrijk maar er moet anderzijds wel iets gebeuren.”

Vonck kijkt hiervoor in de eerste plaats naar het stadsbestuur. “Het aantal overlastteams is de voorbije jaren afgebouwd van drie naar één. De politie levert nog steeds voortreffelijk werk en is altijd snel ter plaatse maar het mankeert aan preventieve aanwezigheid. Dat heeft immers een afschrikkend effect. Voor voetpatrouilles in de uitgaansbuurt moet de politie natuurlijk ook voldoende middelen krijgen.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) wil geen voorbarige conclusie trekken en heeft een verslag gevraagd aan de korpschef over het incident. “Er is nog altijd evenveel politie op de baan als vroeger alleen worden patrouilles gerichter ingezet”, reageert hij. “Er zijn immers verschillende fenomenen die aandacht vragen van de politie. De drugsproblematiek is er maar één van. Via sociale media worden sommige incidenten bovendien soms wel erg uitvergroot. Daar moeten we ook voor opletten. Niettemin nemen we dit ernstig en zal het zeker onderzocht worden”, belooft hij.