Stedelijke gezinsopvang viert veertigjarig bestaan JVS

24 maart 2019

12u58 0 Sint-Niklaas De stedelijke gezinsopvang bestaat veertig jaar in Sint-Niklaas. Mooie aanleiding voor de 29 onthaalouders, die samen bijna 300 kinderen opvangen, om dat te vieren.

Op 15 maart 1979 schoot de stedelijke gezinsopvang uit de startblokken, toen nog onder de naam ‘dienst voor onthaalmoeders’. In dat eerste jaar sloten zich 25 onthaalouders aan, die samen 40 kinderen opvingen. Dat aantal breidde snel uit. Eind de jaren ’80 werd de kaap van 100 overschreden. Half de jaren ‘90 telde de stad 105 onthaalouders en werden jaarlijks zo’n 600 kinderen opgevangen. “Het was een groot succesverhaal. Sint-Niklaas was een voorbeeld voor vele gemeenten in Vlaanderen. We zijn één van de oudste diensten van het land, de eerste in Oost-Vlaanderen”, blikt de dienst terug.

Vanaf de jaren 2000 zette een dalende trend van het aantal onthaalouders in Vlaanderen zich in. Ook voor Sint-Niklaas was het niet anders. “Sinds de start ijvert de dienst voor een volwaardig statuut voor onthaalouders. Tot op vandaag ontbreekt dat en dat is nog steeds een pijnpunt, ook al is er sinds 2003 een beperkte sociale zekerheid.” Momenteel ondersteunt en begeleidt het team gezinsopvang 29 onthaalouders, zowel in het centrum van Sint-Niklaas als in de deelgemeenten. Samen vangen zij bijna 300 kinderen op.

Evolutie

Sinds 1979 is er heel wat veranderd. Van ‘onthaalmoeder’ over ‘onthaalouder’ tot ‘kinderbegeleider in de gezinsopvang’: alleen al hun functie-omschrijving onderging een evolutie. “En waar de nadruk vroeger lag op ‘zorg’ en ‘oppas’, ligt nu de focus op de pedagogische kwaliteit van de opvang. Het team gezinsopvang van de stad staat dan ook in voor de selectie van sterke onthaalouders en voor hun ondersteuning, opvolging en begeleiding.” Onthaalouders werken niet meer uitsluitend alleen en in hun eigen woning. Binnenkort start ook een project van twee samenwerkende onthaalouders, met plaats voor een groep van 18 kindjes.

“De nood aan kinderopvang blijft zeer hoog in onze stad”, stelt schepen voor Kinderopvang Marijke Henne (N-VA). “Gezinsopvang biedt dan ook een sterk alternatief voor ouders die wensen dat hun kinderen opgroeien in een huiselijke omgeving, omringd door één onthaalouder als vaste waarde en een klein groepje kinderen. Het belang van gezinsopvang staat op deze 40ste verjaardag dus meer dan ooit in de kijker.”