Stationstunnel hele zomer afwisselend dicht 28 juni 2018

Vanaf maandag 2 juli begint een nieuwe fase voor de heraanleg van het kruispunt Driekoningen. Die grootschalige werken moeten op 1 september definitief achter de rug zijn. Tijdens de zomermaanden wordt het evenwel nog even doorbijten, vooral omdat de tunnel onder het Stationsplein niet of gedeeltelijk kan worden gebruikt. Van 2 juli tot 13 juli wordt de tunnel afgesloten richting Driekoningen. Het verkeer op de rotonde aan de ingang van de tunnel wordt omgeleid via de N70. Verkeer vanuit de Hofstraat kan via de Richard Van Britsomstraat en de Broodstraat wel nog richting Stationsplein of tunnel rijden. De parking Stationsstraat blijft bereikbaar. Bezoekers kunnen de parking via de normale weg uitrijden en dan via een keerbeweging in de tunnel of naar het Stationsplein rijden. Van 14 juli tot 5 augustus blijft de tunnel dicht, richting Driekoningen. Het verkeer kan vanuit de Hofstraat en Spoorweglaan terug richting Driekoningenstraat rijden. Verkeer via de Broodstraat richting Stationsplein blijft nog mogelijk. Van 5 augustus tot eind augustus functioneren beide nieuwe rotondes en zijn alle verkeersbewegingen tussen Hofstraat, Driekoningenstraat en Spoorweglaan mogelijk. De tunnel is dan echter dicht in beide rijrichtingen. Ook de doorgang voor plaatselijk verkeer richting Vijfstraten is afgesloten. (JVS)