Statie West trapt zomer af op SVK-terreinen 19 mei 2018

02u43 1 Sint-Niklaas Vandaag vindt alweer de negende editie plaats van het fijne, kleurrijke en eigenzinnige festival Statie West.

Nog steeds is het verzamelen geblazen op de SVK-terreinen aan het Westerplein, waar zes bands en vijf dj's het podium bestijgen.





De succesformule van Statie West blijft onveranderd: "We programmeren muziek die goed is zonder dat het commercieel goed hoeft te zijn". Headliner deze keer is Stijn, die dit festival een warm hart toedraagt. "Voor mij is dit veel leuker dan Werchter of Pukkelpop. Het publiek houdt van muziek en heeft alle vertrouwen in wat de organisatie hen zal voorschotelen."





Naast Stijn staan er onder meer ook nog op het menu: Romano Nervoso, Kolonel Djafaar, Old Crocodile and The Greyhound, Toon Goa en Bartholomeo. Tickets kosten 15 euro, kinderen mogen gratis binnen.





(JVS)