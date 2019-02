Stakingspiketten bij heel wat bedrijven: “Al op post vanaf 4 uur” JVS

13 februari 2019

11u35 0 Sint-Niklaas Vakbondsmilitanten hebben deze ochtend aan heel wat bedrijven stakingsposten opgesteld. Onder meer bij Niko en aan het Lidl-distributiecentrum in Sint-Niklaas wordt er actie gevoerd.

“We staan hier al van vanochtend 4 uur. Het leeft heel hard. Van de arbeiders bij Niko is bijna niemand aan de slag gegaan”, klonk het vanmorgen bij vakbondsafgevaardigde Eddy Van Cleemput en ACV-secretaris Isabelle Troch. Bij Niko aan het Industriepark-West in Sint-Niklaas werken er zo’n tweehonderd arbeiders. “Zij zijn bezorgd en laten dat vandaag ook duidelijk blijken. Liefst 98 procent van de arbeiders staakt.”

“Geen leveranciers”

Ook bij Lidl in het Europark-Zuid in Sint-Niklaas wordt er actie gevoerd aan de toegangspoort. De vakbondslui houden de aanvoer naar het distributiecentrum van de supermarktketen sinds 6 uur vanochtend geblokkeerd. “We laten geen enkele leverancier door. Alleen de vrachtwagens van Lidl zelf mogen binnen. Het bedrijf heeft natuurlijk haar voorzorgen genomen en de leveranciers verwittigd. Daardoor is het hier vandaag heel rustig. We zetten onze actie nog tot vanmiddag verder. We hebben ons signaal heel duidelijk en krachtig gegeven.”