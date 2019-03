Staking zal impact hebben op werking scholen in onze regio YDS/JVS/PKM

19 maart 2019

16u33 0 Sint-Niklaas In de scholen in onze regio nemen heel wat leerkrachten morgen deel aan de geplande stakingsactie. Er wordt ernstige hinder verwacht, maar de meeste scholen voorzien wel opvang, blijkt uit een rondvraag van onze krant.

Bij de Vlot!-scholengroep in Lokeren zullen minstens de helft van de personeelsleden het werk neerleggen. “Er is een brief aan de ouders bezorgd waarin we aanraden dat leerlingen thuisblijven, maar voor de scholieren die toch naar school komen wordt er opvang voorzien”, zegt communicatieverantwoordelijke Stephan Beirnaert. “Als directie vinden we het een goede zaak dat de Vlaamse regering middelen wil vrijmaken voor het basisonderwijs, maar we betreuren het wel dat er momenteel geen extra investeringen zijn gepland in het secundair onderwijs, want ook daar zijn de noden hoog.”

In het College in Sint-Niklaas wordt er ook gestaakt. “Exacte cijfers hebben we niet, maar we kunnen spreken van een grote stakingsbereidheid. Er wordt wel opvang voorzien op school.” Eénzelfde geluid klinkt bij het GTI in Beveren. “Een grote groep leerkrachten zal staken, hoeveel precies dat weten we niet. De staking zorgt voor praktische problemen. Leerlingen die het eerste uur geen les hebben, komen tegen 9.20 uur naar school. Leerlingen die het laatste lesuur geen les hebben, mogen om 11.15 uur naar huis en leerlingen die drie of vier uur geen les hebben, mogen thuisblijven. De school zal wel steeds voor opvang zorgen, ook voor leerlingen die niet op school hoeven te zijn.”