Stadspersoneel met warm hart voor collega Luc: “Droom van Enzo waarmaken. Hij leeft verder tussen de straatkinderen” Vrijdag ‘SinCity for Life’ voor Mobile Schools in King George JVS

04 december 2018

16u17 0 Sint-Niklaas Met ‘Sincity for Life’ organiseert het Sint-Niklase stadspersoneel komende vrijdag een groots evenement ten voordele van de Belgische organisatie Mobile Schools, die zich wereldwijd met mobiele schooltjes inzet voor straatkinderen. Enzo Vancoillie raakte er door begeesterd, net voor hij in 2005 op amper 12-jarige leeftijd om het leven kwam bij een tragisch ongeluk. Zijn vader Luc, hoofdinspecteur bij de Sint-Niklase politie, zet zich sindsdien met hart en ziel in om de droom van zijn zoon waar te maken. “Op die manier leeft Enzo verder, tussen de straatkinderen in Zuid-Amerika.” Het evenement ‘Sincity for Life’ vindt vrijdag plaats in King George in Sint-Niklaas.

Het hartverscheurende verlies van een kind betekenis geven: dat doet het gezin van Luc Vancoillie uit Sint-Niklaas. Hun wereld stortte die dag in februari 2005 in, met het tragisch ongeluk dat hun zoon Enzo het leven kostte, op amper 12-jarige leeftijd. Maar desondanks vonden ze de kracht om zijn verhaal verder te vertellen en inhoud te geven. Dat doet Luc Vancoillie, hoofdinspecteur van de Sint-Niklase politie, onder meer via Mobile Schools. Dat is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Ze ontwikkelen hier mobiele schoolkarretjes en zetten die intussen in 26 landen in, verspreid over vier continenten. Ze nemen ook de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers op zich. Een bijzondere organisatie, door wie ook de toen 12-jarige Enzo Vancoillie begeesterd raakte. In 2005 kwamen ze bij hem op school een workshop geven over hun projecten. “Hij was er echt mee bezig. Hij vertelde ook dat hij niet begreep hoe de politie hardhandig kon optreden tegen straatkinderen in Zuid-Amerika. Hij wilde iets doen, hij ging zelfs meteen zijn spaarpot gebruiken om te steunen”, vertelt vader Luc. Een dag later gebeurde het ongeluk.

“Zíjn mobiel schooltje”

“We wilden iets doen om de droom van onze jongen waar te maken. Op zijn begrafenis vroegen we om geen bloemen of kransen mee te brengen, maar Mobile Schools te steunen. Drie maanden later, op 22 mei, zijn verjaardag, is het mobiele schooltje toegekomen in Bolivië. Het is zijn schooltje, het ‘schooltje van Enzo’. In 2008 zijn we met ons gezin naar Zuid-Amerika getrokken om het schooltje te bezoeken. Een heel warm moment.. In 2011 zijn we er opnieuw geweest. Het is een deel van ons leven geworden, die mensen zijn als het ware familie geworden. Enzo leeft op deze manier ook verder, tussen de straatkinderen in Bolivië.”

Collega’s

Voor het personeel van de stad, OCMW en de lokale politie was het evident om voor de Warmste Week deze organisatie te steunen. “We kennen allemaal het verhaal van onze collega Luc. Het is aangrijpend en elk op onze eigen manier leven we mee en willen we een steun bieden. De betrokkenheid is groot”, vertellen Tessa De Maere, Veerle Weyers, Philippe De Meulenaere en Katrijn Braem, de stadspersoneelsleden die het evenement op poten zetten. ‘SinCity for Life’ vindt komende vrijdag 7 december plaats vanaf 17 uur in King George in de Driekoningenstraat. Eerst is er een afterwork, daarna een feestje met onder meer dj Soul, Fils de Funk, Bartholomeo, Nordino en Studio Brussel-dj Sheridan, samen met een optreden van After Hours Club. Tickets kosten 8 euro.